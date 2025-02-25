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25 февраля, 10:57

«Прокусил соски и половые органы»: Обезумевший петербуржец изнасиловал соседку с синдромом Дауна

В Санкт-Петербурге сосед убил и изнасиловал женщину с синдромом Дауна

В Санкт-Петербурге сосед изнасиловали и убил женщину с синдромом Дауна. Об этом пишет 78.ru.

Преступление произошло в Красносельском районе на 2-й Комсомольской улице. Мужчина просто постучал в дверь, зная, что ему откроют, ведь они уже встречались. По предварительным данным, он вдавил жертву лицом в матрас, отчего она и задохнулась. Также мужчина прокусил ей соски и половые органы.

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Ранее Life.ru писал о шокирующей истории из Нижегородской области. Там женщина и двое мужчин решили устроить пьянку у себя на квартире. Однако посиделки со спиртным закончились плохо. В результате один из мужчин оказался избит и изнасилован шваброй, его труп нашли во дворе рядом с канализацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Николай Рюмин
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