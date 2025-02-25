«Прокусил соски и половые органы»: Обезумевший петербуржец изнасиловал соседку с синдромом Дауна

В Санкт-Петербурге сосед изнасиловали и убил женщину с синдромом Дауна. Об этом пишет 78.ru.

Преступление произошло в Красносельском районе на 2-й Комсомольской улице. Мужчина просто постучал в дверь, зная, что ему откроют, ведь они уже встречались. По предварительным данным, он вдавил жертву лицом в матрас, отчего она и задохнулась. Также мужчина прокусил ей соски и половые органы.