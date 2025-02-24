Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 08:17

Педофил из Уфы заманил девочку в общежитие под предлогом помощи бабушке

Мужчина, предположительно изнасиловавший школьницу в Уфе, мог заманить 10-летнюю девочку в общежитие под предлогом помощи бабушке. Об этом пишет Mash Batash.

Сообщается, что 50-летний мужчина увидел на улице девочку, идущую на кружок в школу искусств и попросил помочь ему. Он убедил ребёнка, что в общежитии живет пенсионерка, его родственница, и ей нужно постирать одежду. Девочка поверила и пошла за злоумышленником. Предположительно, в общежитии он изнасиловал девочку и снял всё на видео, которым потом шантажировал жертву. Сейчас он в розыске.

Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы
Под Петербургом подростки чуть не изнасиловали третьеклассника около ворот школы

Напомним, ранее Life.ru писал, что полиция в Уфе разыскивает мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. По статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней» ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
  • Новости
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar