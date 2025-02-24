Педофил из Уфы заманил девочку в общежитие под предлогом помощи бабушке

Сообщается, что 50-летний мужчина увидел на улице девочку, идущую на кружок в школу искусств и попросил помочь ему. Он убедил ребёнка, что в общежитии живет пенсионерка, его родственница, и ей нужно постирать одежду. Девочка поверила и пошла за злоумышленником. Предположительно, в общежитии он изнасиловал девочку и снял всё на видео, которым потом шантажировал жертву. Сейчас он в розыске.