Педофил из Уфы заманил девочку в общежитие под предлогом помощи бабушке
Мужчина, предположительно изнасиловавший школьницу в Уфе, мог заманить 10-летнюю девочку в общежитие под предлогом помощи бабушке. Об этом пишет Mash Batash.
Сообщается, что 50-летний мужчина увидел на улице девочку, идущую на кружок в школу искусств и попросил помочь ему. Он убедил ребёнка, что в общежитии живет пенсионерка, его родственница, и ей нужно постирать одежду. Девочка поверила и пошла за злоумышленником. Предположительно, в общежитии он изнасиловал девочку и снял всё на видео, которым потом шантажировал жертву. Сейчас он в розыске.
Напомним, ранее Life.ru писал, что полиция в Уфе разыскивает мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. По статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней» ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Life.ru / Kandinsky 3.1