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Регион
11 марта, 11:37

Нижегородский школьник порезал одноклассников, потому что они не хотели с ним дружить

SHOT: Нижегородский школьник мог пырнуть одноклассников из-за отказа в дружбе

Школьник напал с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, так как те не хотели с ним дружить. О такой предварительной версии пишет SHOT.

Медики выносят школьников, раненных в Нижнем Новгороде. Видео © SHOT

14-летний нападавший восьмиклассник ещё не задержан, сразу после ЧП он выбежал из класса. Двух пострадавших, которым тоже по 14 лет, госпитализировали. У одного из них ранение живота, у второго — шеи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и сбежал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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