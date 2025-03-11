Нижегородский школьник порезал одноклассников, потому что они не хотели с ним дружить
SHOT: Нижегородский школьник мог пырнуть одноклассников из-за отказа в дружбе
Школьник напал с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, так как те не хотели с ним дружить. О такой предварительной версии пишет SHOT.
Медики выносят школьников, раненных в Нижнем Новгороде. Видео © SHOT
14-летний нападавший восьмиклассник ещё не задержан, сразу после ЧП он выбежал из класса. Двух пострадавших, которым тоже по 14 лет, госпитализировали. У одного из них ранение живота, у второго — шеи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и сбежал. Обстоятельства инцидента выясняются.
SHOT