Нижегородский школьник порезал одноклассников, потому что они не хотели с ним дружить

Школьник напал с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, так как те не хотели с ним дружить. О такой предварительной версии пишет SHOT.

14-летний нападавший восьмиклассник ещё не задержан, сразу после ЧП он выбежал из класса. Двух пострадавших, которым тоже по 14 лет, госпитализировали. У одного из них ранение живота, у второго — шеи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.