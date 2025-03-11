Жизнь раненых одноклассником учеников школы в Нижнем Новгороде вне опасности

Врачи обследовали двух учеников восьмого класса, которые были госпитализированы после нападения одноклассника с ножом в школе Сормовского района Нижнего Новгорода. Сейчас их жизнь вне опасности, рассказали в департаменте образования нижегородской администрации.

Ранее в нижегородской школе ученик восьмого класса пырнул ножом двух своих одноклассников. Одному он воткнул лезвие в шею, второму — в живот. После инцидента он выбежал из кабинета и скрылся. По одной из версий, ему не понравилось, что они не захотели с ним дружить. Другая гласит, что напавший завидовал товарищам, поскольку в школе они популярны, а он нет.