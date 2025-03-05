В приморской школе первоклассник терроризирует учителей и других учеников

В приморском посёлке Смоляниново первоклассник терроризирует других учеников и учителей. После стычки с мальчиком одну из учительниц госпитализировали, пишет Amur Mash.

Родители рассказали, что школьник постоянно срывает уроки, хамит сверстникам, плюёт им в лица, а недавно начал тыкать иглой других детей. Одной девочке он оставил кроподтёк на предплечье, после чего взрослые связались с ПДН. Но проверку свернули из-за отсутствия травмы. Директор обещала разобраться, но не смогла ничего сделать. А маленький «бандит» принялся за учительницу.

Недавно он схватил её за шею и потребовал «вести себя хорошо». Также он грозил ей арбалетом и расправой отца. Тот действительно заявился в школу и стал угрожать педагогу с 30-летним стажем, после чего она попала в больницу и отказалась преподавать у класса. Родители написали заявление в прокуратуру.