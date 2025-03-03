«Не хочу учиться, а хочу жениться»: 13-летняя дочь Киркорова изводит учителей в Дубае

Учителя из школы в Дубае иногда жалуются на 13-летнюю дочь певца Филиппа Киркорова — Аллу-Викторию. Об этом артист рассказал в беседе с NEWS.ru.

«Еженедельно на связь выходит директор школы, докладывает не только приятные, но и неприятные инциденты, которые случаются. Потому что это дети, это подростки, это 13 лет, самый тяжёлый возраст. Особенно жалуются на Аллу-Викторию», — пояснил певец.

Киркоров описал отсутствие у дочки должного рвения к учёбе известной присказкой про женитьбу из пьесы Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» — «Не хочу учиться, а хочу жениться».