25 учеников отравились в столовой школы в Хабаровске

С 17 по 23 февраля 2025 года 25 учащимся школы № 68 в Хабаровске потребовалась медицинская помощь. Врачи выявили у них кишечную инфекцию, однако госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После проведения проверки выяснилось, что отвечающее за организацию питания учащихся АО «Комбинат питания» пренебрегало нормами санитарно-эпидемиологического законодательства. Такие же нарушения были выявлены и в действиях руководства школы и АО «Комбинат питания».

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований)», — сказано в сообщении.

В школе пришлось проводить дезинфекцию кабинетов, столовой и мест общего пользования. К настоящему моменту ученики вернулись к занятиям.