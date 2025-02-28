25 учеников отравились в столовой школы в Хабаровске
Уголовное дело возбуждено из-за отравления 25 учеников в школе № 68 в Хабаровске
Школа № 68 в Хабаровске. Обложка © Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края
С 17 по 23 февраля 2025 года 25 учащимся школы № 68 в Хабаровске потребовалась медицинская помощь. Врачи выявили у них кишечную инфекцию, однако госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
После проведения проверки выяснилось, что отвечающее за организацию питания учащихся АО «Комбинат питания» пренебрегало нормами санитарно-эпидемиологического законодательства. Такие же нарушения были выявлены и в действиях руководства школы и АО «Комбинат питания».
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований)», — сказано в сообщении.
В школе пришлось проводить дезинфекцию кабинетов, столовой и мест общего пользования. К настоящему моменту ученики вернулись к занятиям.
Ранее мэр города Невинномысска искренне возрадовался, узнав, что в здании начальной школы завелись тараканы. По его словам, — это чудесное явление, поскольку в последнее время их стало заметно меньше, что говорит о проблемах с экологией. Пожелаем ему, чтобы в его доме всегда царила экологическая идиллия.