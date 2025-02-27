42-летний рецидивист показал девочке гениталии у школы в Приморье, мерзость попала на камеры
В Находке задержали мужчину, который показал девочке у школы свой половой орган
Жителя Приморского края задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
В Приморском крае неадекватный мужчины показал свой половой орган незнакомой ему девочке. Малышка стала свидетельницей грязной демонстрации возле школы в городе Находка. Мужчину уже задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности, сообщает полиция региона.
В правоохранительные органы обратилась директор учебного учреждения. При просмотре камер видеонаблюдения был обнаружен неизвестный мужчина. Полиция осмотрела место происшествия, изучила записи и приняла меры по установлению возможных очевидцев произошедшего.
«В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель города Находка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что полиция в Уфе ищет мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда злоумышленник уводит школьницу. Согласно статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней», ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. По предварительным данным, насильник заманил ребёнка под предлогом помощи бабушке.