42-летний рецидивист показал девочке гениталии у школы в Приморье, мерзость попала на камеры

В Приморском крае неадекватный мужчины показал свой половой орган незнакомой ему девочке. Малышка стала свидетельницей грязной демонстрации возле школы в городе Находка. Мужчину уже задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности, сообщает полиция региона.

В правоохранительные органы обратилась директор учебного учреждения. При просмотре камер видеонаблюдения был обнаружен неизвестный мужчина. Полиция осмотрела место происшествия, изучила записи и приняла меры по установлению возможных очевидцев произошедшего.

«В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из патрульно-постовой службы задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель города Находка», — говорится в сообщении.