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Регион
20 февраля, 14:13

Мэр Невинномысска Миненков обрадовался появлению тараканов в начальной школе

Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что появление тараканов на кухне — это повод для радости, а то, что они в последнее время попадаются редко, говорит о проблемах с экологией. Так он прокомментировал сообщения о появлении насекомых в здании начальной школы, о чём написали в одном из местных пабликов.

«Радостно! Я вот 47 лет живу, я забыл, что такое тараканы. Раньше на самой порядочной кухне у самой чистой хозяйки были тараканы. <...> А сейчас видно что-то не то с экологией — тараканов нет. <...> Ну, увидели таракана, значит, что? Загонят его, потравят», — уверяет глава города в видеообращении.

Градоначальник обратил внимание на ситуацию с тараканами в начальной школе после того, как о ней написали в местном паблике. Авторы публикации сообщали, что в здании образовательном учреждения настоящее засилье тараканов. Персонал пытается с ними бороться, но пока без особых успехов, отмечает издание «Блокнот Ставрополь». Школа уже подала заявку на дезинсекцию.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Creative_Bird

Юрий Лысенко
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