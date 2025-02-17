Россиянке попался морской таракан в консервах из известного гипермаркета

Покупательница нашла морского таракана в консервах из магазина «Лента». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Петербурге девушка купила кильку, а там оказался морской таракан. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, девушка приобрела кильку в томатном соусе торговой марки «Лента» в одном из гипермаркетов Петербурга. Находка её до ужаса поразила, ведь там лежало ракообразное существо.