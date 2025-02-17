Россиянке попался морской таракан в консервах из известного гипермаркета
SHOT ПРОВЕРКА: Жительница Петербурга нашла морского таракана в кильке
Покупательница нашла морского таракана в консервах из магазина «Лента». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
В Петербурге девушка купила кильку, а там оказался морской таракан. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, девушка приобрела кильку в томатном соусе торговой марки «Лента» в одном из гипермаркетов Петербурга. Находка её до ужаса поразила, ведь там лежало ракообразное существо.
К слову, морского таракана ранее в кильке находил другой россиянин. Житель Нижнего Новгорода купил деликатес и подумал, что это креветка.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА