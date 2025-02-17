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17 февраля, 17:11

Россиянке попался морской таракан в консервах из известного гипермаркета

SHOT ПРОВЕРКА: Жительница Петербурга нашла морского таракана в кильке

Покупательница нашла морского таракана в консервах из магазина «Лента». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Петербурге девушка купила кильку, а там оказался морской таракан. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, девушка приобрела кильку в томатном соусе торговой марки «Лента» в одном из гипермаркетов Петербурга. Находка её до ужаса поразила, ведь там лежало ракообразное существо.

К слову, морского таракана ранее в кильке находил другой россиянин. Житель Нижнего Новгорода купил деликатес и подумал, что это креветка.

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Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана
Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Дарья Нарыкова
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