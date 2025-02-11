Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана
SHOT ПРОВЕРКА: Гостю «Сыроварни» в Москве попался кусок металлической щётки
В Москве гость известного ресторана обнаружил в своём блюде опасную находку. Среди картофеля в тарелке мужчины оказался кусок металлической щётки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Посетителю московского ресторана в блюде попался кусок металлической щётки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, Владислав заказал на обед куриную печень с картофелем из ресторана «Сыроварня». Блюдо на сумму 790 рублей было успешно доставлено по адресу проспект Вернадского, 86В. Однако во время приёма пищи мужчина почувствовал странный привкус, а затем обнаружил кусок щётки для мытья посуды.
После произошедшего руководитель отдела контроля качества сети ресторанов «Сыроварня» Юлия Гуменникова уточнила, что негативная ситуация уже урегулирована. Гостю вернули деньги за блюдо. Выяснилось, что ворс железной губки попал в тарелку после мытья сковородки, на которой готовилась еда.
А ранее у SHOT ПРОВЕРКИ вышло расследование, в рамках которого было рассмотрено состояние ресторанов «Сабвэй», работающих в Москве и других регионах. Агенты проекта стали свидетелями ужасающих условий: на кухнях наблюдалось множество тараканов и антисанитария. Но это не все проблемы — выяснилось, что не соблюдается и трудовое законодательство: некоторых сотрудников принимают на работу без медицинских книжек, а другим вообще не выплачивают заработную плату.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА