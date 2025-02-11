Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана

В Москве гость известного ресторана обнаружил в своём блюде опасную находку. Среди картофеля в тарелке мужчины оказался кусок металлической щётки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Посетителю московского ресторана в блюде попался кусок металлической щётки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, Владислав заказал на обед куриную печень с картофелем из ресторана «Сыроварня». Блюдо на сумму 790 рублей было успешно доставлено по адресу проспект Вернадского, 86В. Однако во время приёма пищи мужчина почувствовал странный привкус, а затем обнаружил кусок щётки для мытья посуды.

После произошедшего руководитель отдела контроля качества сети ресторанов «Сыроварня» Юлия Гуменникова уточнила, что негативная ситуация уже урегулирована. Гостю вернули деньги за блюдо. Выяснилось, что ворс железной губки попал в тарелку после мытья сковородки, на которой готовилась еда.