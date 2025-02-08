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8 февраля, 13:03

Незабываемый десерт: Ужин москвички с дочкой в ресторане закончился сильнейшим отравлением

SHOT ПРОВЕРКА: В Москве у девочки нашли сальмонеллёз после ужина в Osteria Mario

13-летняя девочка подхватила сальмонеллёз после ужина в одном из московских ресторанов. У ребёнка обнаружили острое кишечное заболевание из-за съеденного равиоли с морепродуктами и тирамису. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мама девочки решила провести вечер в компании ребёнка и отвела её на ужин в ресторан Osteria Mario на проспекте Вернадского, 6. Девочка заказала равиоли с морепродуктами и тирамису, и именно после десерта у неё начались серьёзные недомогания.

В течение всего вечера школьница страдала от сильных болей в животе, рвоты и высокой температуры — 39,6 градусов. На следующий день мама отвела её на анализы, которые подтвердили диагноз — острое кишечное заболевание сальмонеллёз. После получения результатов мать девочки обратилась к руководству ресторана с просьбой рассмотреть ситуацию. В качестве компенсации ей предложили бесплатный повторный ужин, но денежные средства так и не были возвращены.

Прокуратура и Роспотребнадзор проверят «Сабвэй» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят «Сабвэй» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Напоминаем, что недавно у SHOT ПРОВЕРКИ вышло расследование, в рамках которого было рассмотрено состояние ресторанов «Сабвэй», работающих в Москве и других регионах. Агенты проекта стали свидетелями ужасающих условий: на кухнях наблюдалось множество тараканов и антисанитария. Но это не все проблемы — выяснилось, что не соблюдается и трудовое законодательство: некоторых сотрудников принимают на работу без медицинских книжек, а другим вообще не выплачивают заработную плату. Кроме того, SHOT ПРОВЕРКА обнаружила, что в сэндвичах SUBWAY можно найти «секретный ингредиент» — кишечную палочку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Myibean

Наталья Афонина
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