Незабываемый десерт: Ужин москвички с дочкой в ресторане закончился сильнейшим отравлением

13-летняя девочка подхватила сальмонеллёз после ужина в одном из московских ресторанов. У ребёнка обнаружили острое кишечное заболевание из-за съеденного равиоли с морепродуктами и тирамису. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мама девочки решила провести вечер в компании ребёнка и отвела её на ужин в ресторан Osteria Mario на проспекте Вернадского, 6. Девочка заказала равиоли с морепродуктами и тирамису, и именно после десерта у неё начались серьёзные недомогания.

В течение всего вечера школьница страдала от сильных болей в животе, рвоты и высокой температуры — 39,6 градусов. На следующий день мама отвела её на анализы, которые подтвердили диагноз — острое кишечное заболевание сальмонеллёз. После получения результатов мать девочки обратилась к руководству ресторана с просьбой рассмотреть ситуацию. В качестве компенсации ей предложили бесплатный повторный ужин, но денежные средства так и не были возвращены.