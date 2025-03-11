Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам
SHOT: Ранивший одноклассников в Нижнем Новгороде пронёс в школу кухонный нож
Восьмиклассник ранил двух одноклассников в нижегородской школе большим кухонным ножом. Он смог пронести его в учреждение, пишет SHOT.
Подросток, напавший с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде. Фото © SHOT
По словам школьников, нападавший завидовал своим популярным одноклассникам. Сам он был тихоней и сегодня решил поквитаться с парнями, утверждает телеграм-канал.
Напомним, Life.ru сообщал, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и сбежал. Обстоятельства инцидента выясняются. Предварительной причиной ранее называлось нежелание пострадавших дружить.
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