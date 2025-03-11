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Регион
11 марта, 11:50

Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам

SHOT: Ранивший одноклассников в Нижнем Новгороде пронёс в школу кухонный нож

Восьмиклассник ранил двух одноклассников в нижегородской школе большим кухонным ножом. Он смог пронести его в учреждение, пишет SHOT.

Подросток, напавший с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде. Фото © SHOT

Подросток, напавший с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде. Фото © SHOT

По словам школьников, нападавший завидовал своим популярным одноклассникам. Сам он был тихоней и сегодня решил поквитаться с парнями, утверждает телеграм-канал.

Напомним, Life.ru сообщал, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Нижнем Новгороде и сбежал. Обстоятельства инцидента выясняются. Предварительной причиной ранее называлось нежелание пострадавших дружить.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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