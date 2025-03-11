Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам

Восьмиклассник ранил двух одноклассников в нижегородской школе большим кухонным ножом. Он смог пронести его в учреждение, пишет SHOT.

Подросток, напавший с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде. Фото © SHOT

По словам школьников, нападавший завидовал своим популярным одноклассникам. Сам он был тихоней и сегодня решил поквитаться с парнями, утверждает телеграм-канал.