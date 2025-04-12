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12 апреля, 11:18

В Минобрнауки РФ объяснили, что будет с ЕГЭ при новой системе высшего образования

Минобрнауки: Переход на новую систему высшего образования никак не затронет ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Новая система высшего образования, которую планируют ввести в России, никак не коснётся ЕГЭ (единого государственного экзамена). Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Нет, это никак не отразится», — сказал он.

По словам Могилевского, переход на обновлённую систему не повлияет и на квоты в университетах. Ведомство планирует улучшать данный процесс отбора, предназначенный для иностранных граждан.

Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность
Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность

Напомним, что новую систему высшего образования в России планируют вводить с 2026 года. Полномасштабное внедрение произойдёт в более тысячи вузов страны. На данный момент разработано уже 180 новых образовательных программ, на них было принято более четырёх тысяч студентов.

Наталья Афонина
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