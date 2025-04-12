В Минобрнауки РФ объяснили, что будет с ЕГЭ при новой системе высшего образования

Новая система высшего образования, которую планируют ввести в России, никак не коснётся ЕГЭ (единого государственного экзамена). Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

По словам Могилевского, переход на обновлённую систему не повлияет и на квоты в университетах. Ведомство планирует улучшать данный процесс отбора, предназначенный для иностранных граждан.

Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность

Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность

Напомним, что новую систему высшего образования в России планируют вводить с 2026 года. Полномасштабное внедрение произойдёт в более тысячи вузов страны. На данный момент разработано уже 180 новых образовательных программ, на них было принято более четырёх тысяч студентов.