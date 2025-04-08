Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность
Госдума узаконила приём в вуз из колледжа без ЕГЭ, но на схожее направление
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на схожие специальности.
Согласно действующему законодательству, университеты имеют право принимать студентов из колледжей на основе внутренних вступительных экзаменов, не учитывая соответствие профиля специальности. Новый закон дает возможность абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вузы по результатам вступительных испытаний при условии, что их направления совпадают.
Напомним, проект этого закона в декабре поддержало Минобрнауки. Инициатива позволит не допускать ситуации, когда выпускники поступают в университеты по упрощённым процедурам на никак не связанное с их предыдущим профилем направление.