Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на схожие специальности.

Согласно действующему законодательству, университеты имеют право принимать студентов из колледжей на основе внутренних вступительных экзаменов, не учитывая соответствие профиля специальности. Новый закон дает возможность абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вузы по результатам вступительных испытаний при условии, что их направления совпадают.