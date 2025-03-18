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Регион
18 марта, 12:37

Названы три региона, где можно сдавать ОГЭ только по двум предметам при уходе из 9-го класса

Госдума разрешила сдавать два экзамена в трёх регионах при уходе после 9 класса

Госдума одобрила законопроект, согласно которому в этом году в рамках пилотного проекта школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области смогут сдать только два экзамена в рамках ОГЭ, если хотят продолжить обучение в колледже или техникуме. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нижней палаты парламента.

Речь идёт о русском языке и математике. При этом для перехода в 10-й класс школьникам по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, два из них — по выбору. В Госдуме отметили, что утверждать новый порядок поступления на программы среднего профессионального образования в каждом регионе будут местные органы власти. Кроме того, в их задачу будет входить ещё и определение минимального количества баллов, которые необходимы для успешной сдачи ОГЭ. Также местные власти установят перечень вступительных испытаний для специальностей, где это необходимо.

Уточняется, что органы власти Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области смогут устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учёта результатов экзаменов по итогам 9 класса и при наличии аттестата. Данный эксперимент продлится вплоть до 31 декабря.

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Напомним, ранее в Госдуме предложили сократить сдачу ОГЭ до двух предметов. Авторы инициативы предложили оставить только те предметы, которые необходимы для успешного прохождения ГИА-9 и получения минимального количества баллов для аттестата и поступления в колледжи. Позднее стало известно, что в 12 регионах РФ введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс.

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Shutterstock / FOTODOM / VPales

Дарья Нарыкова
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