Названы три региона, где можно сдавать ОГЭ только по двум предметам при уходе из 9-го класса

Госдума одобрила законопроект, согласно которому в этом году в рамках пилотного проекта школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области смогут сдать только два экзамена в рамках ОГЭ, если хотят продолжить обучение в колледже или техникуме. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нижней палаты парламента.

Речь идёт о русском языке и математике. При этом для перехода в 10-й класс школьникам по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, два из них — по выбору. В Госдуме отметили, что утверждать новый порядок поступления на программы среднего профессионального образования в каждом регионе будут местные органы власти. Кроме того, в их задачу будет входить ещё и определение минимального количества баллов, которые необходимы для успешной сдачи ОГЭ. Также местные власти установят перечень вступительных испытаний для специальностей, где это необходимо.

Уточняется, что органы власти Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области смогут устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учёта результатов экзаменов по итогам 9 класса и при наличии аттестата. Данный эксперимент продлится вплоть до 31 декабря.