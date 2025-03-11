В 430 школах России в этом году отменили ОГЭ

В Курской области сдача ОГЭ для девятиклассников в этом году отменена. Вместо этого выпускники девятых классов смогут пройти аттестацию в виде промежуточных экзаменов в своих школах, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, получат возможность выбрать между сдачей единого госэкзамена (ЕГЭ) или прохождением аттестации в школе.

«Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4 289 одиннадцатиклассников», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.