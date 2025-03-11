Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:24

В 430 школах России в этом году отменили ОГЭ

Хинштейн: В Курской области для девятиклассников сдача ОГЭ отменена

Фото © Shutterstock/ FOTODOM/ VPales

Фото © Shutterstock/ FOTODOM/ VPales

В Курской области сдача ОГЭ для девятиклассников в этом году отменена. Вместо этого выпускники девятых классов смогут пройти аттестацию в виде промежуточных экзаменов в своих школах, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, получат возможность выбрать между сдачей единого госэкзамена (ЕГЭ) или прохождением аттестации в школе.

«Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4 289 одиннадцатиклассников», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Мизулина заявила о необходимости изменения сдачи ЕГЭ
Мизулина заявила о необходимости изменения сдачи ЕГЭ

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в течение ближайших трёх лет возможны изменения в трёх предметах естественно-научной направленности на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Это касается физики, химии и биологии, в которых будет введена практическая часть.

Марина Фещенко
  • Новости
  • огэ
  • Образование
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar