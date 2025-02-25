Глава Рособрнадзора назвал предметы ЕГЭ, в которые будут внесены изменения
Музаев: В течение трёх лет может измениться ЕГЭ по физике, химии и биологии
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в течение трёх лёт изменения могут коснуться трёх естественно-научных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Речь идёт о физике, химии и биологии, в которых появится практическая часть.
«Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трёх лет ввести, — это практическая часть по физике, химии и биологии», — отметил глава ведомства в разговоре с журналистами.
При этом Рособрнадзор не видит необходимости изменять ЕГЭ по истории и увеличивать в нём число вопросов про специальную военную операцию (СВО). По словам Музаева, количество заданий в экзамене по этому предмету сбалансировано.
Ранее глава Рособрнадзора отметил, что не все регионы России обладают одинаковыми условиями для внедрения изменений в правила проведения ЕГЭ. По его словам, важно помнить, что условия в разных субъектах не равны. Однако экзамен единый, и его условия должны быть одинаковыми для всех.
Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA