Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 15:39

Глава Рособрнадзора назвал предметы ЕГЭ, в которые будут внесены изменения

Музаев: В течение трёх лет может измениться ЕГЭ по физике, химии и биологии

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в течение трёх лёт изменения могут коснуться трёх естественно-научных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Речь идёт о физике, химии и биологии, в которых появится практическая часть.

«Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трёх лет ввести, — это практическая часть по физике, химии и биологии», — отметил глава ведомства в разговоре с журналистами.

При этом Рособрнадзор не видит необходимости изменять ЕГЭ по истории и увеличивать в нём число вопросов про специальную военную операцию (СВО). По словам Музаева, количество заданий в экзамене по этому предмету сбалансировано.

Мизулина заявила о необходимости изменения сдачи ЕГЭ
Мизулина заявила о необходимости изменения сдачи ЕГЭ

Ранее глава Рособрнадзора отметил, что не все регионы России обладают одинаковыми условиями для внедрения изменений в правила проведения ЕГЭ. По его словам, важно помнить, что условия в разных субъектах не равны. Однако экзамен единый, и его условия должны быть одинаковыми для всех.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar