Глава Рособрнадзора назвал предметы ЕГЭ, в которые будут внесены изменения

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в течение трёх лёт изменения могут коснуться трёх естественно-научных предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Речь идёт о физике, химии и биологии, в которых появится практическая часть.

«Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трёх лет ввести, — это практическая часть по физике, химии и биологии», — отметил глава ведомства в разговоре с журналистами.

При этом Рособрнадзор не видит необходимости изменять ЕГЭ по истории и увеличивать в нём число вопросов про специальную военную операцию (СВО). По словам Музаева, количество заданий в экзамене по этому предмету сбалансировано.