Мизулина заявила о необходимости изменения сдачи ЕГЭ
Мизулина: Процедура сдачи ЕГЭ в России должна меняться
Процедура сдачи Единого государственного экзамена в России должна меняться. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе встречи с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
«Я думаю, что сама процедура ЕГЭ будет так или иначе меняться. Очень много непонимания того, как формируются баллы по итогам ЕГЭ, очень много проблем вижу с самим порядком организации ЕГЭ. Очень много моментов, которые в тревожное психическое состояние вводят. <...> Но самое главное, это та несправедливость, с которой сталкивается молодёжь», — объявила она.
Самым главным преимуществом ЕГЭ Мизулина назвала то, что сдавший его школьник получает возможность поступить в любой приглянувшийся ему вуз вне зависимости от региона проживания. По её мнению, это достижение важно сохранить. В то же время писем о проблемах при сдаче госэкзамена в Лигу безопасного интернета поступает очень много. Многие школьники жалуются на давление со стороны учителей при выборе предмета для сдачи, у других возникают сложности при подаче апелляций по итогам экзамена.
Ранее в Госдуме намекнули на то, что в обозримом будущем ЕГЭ может быть отменён, а вместо него будет принят некий новый формат, который вберёт в себя всё самое лучшее от советской и российской систем образования. На эти заявления отреагировали в Рособрнадзоре, пояснив, что о подобных изменениях сообщают за несколько лет и отменять ЕГЭ в ближайшие годы не будут.
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