Мизулина заявила о необходимости изменения сдачи ЕГЭ

Процедура сдачи Единого государственного экзамена в России должна меняться. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе встречи с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

«Я думаю, что сама процедура ЕГЭ будет так или иначе меняться. Очень много непонимания того, как формируются баллы по итогам ЕГЭ, очень много проблем вижу с самим порядком организации ЕГЭ. Очень много моментов, которые в тревожное психическое состояние вводят. <...> Но самое главное, это та несправедливость, с которой сталкивается молодёжь», — объявила она.

Самым главным преимуществом ЕГЭ Мизулина назвала то, что сдавший его школьник получает возможность поступить в любой приглянувшийся ему вуз вне зависимости от региона проживания. По её мнению, это достижение важно сохранить. В то же время писем о проблемах при сдаче госэкзамена в Лигу безопасного интернета поступает очень много. Многие школьники жалуются на давление со стороны учителей при выборе предмета для сдачи, у других возникают сложности при подаче апелляций по итогам экзамена.