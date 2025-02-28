В 12 регионах введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс

В России проведут эксперимент в школах в 12 регионах страны. Ученики девятых классов будут должны набрать минимум по ОГЭ (основной государственный экзамен), чтобы перейти в десятый класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку ко второму чтению законопроекта.

Эксперимент пройдёт в Москве, Петербурге, Липецкой, Кемеровской, Ростовской, Тюменской, Нижегородской, Саратовской областях, в Краснодарском и Камчатском краях, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Северной Осетии.

«Приём на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам», — указано в тексте поправки.

Русский язык и математика являются обязательными экзаменами, ещё два выбирает ученик. Тем учащимся 9-х классов, кому не удастся набрать минимум в ОГЭ для перехода в 10-е классы, дадут преимущество при поступлении в колледжи на бюджет.

Поправку принял профильным Комитет Госдумы по просвещению.