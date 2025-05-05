Путин провёл встречу с Собяниным и отметил хорошие показатели развития Москвы

Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику развития Москвы, в частности, в сфере инвестиций. Это заявление прозвучало на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Встреча Владимира Путина и Сергея Собянина. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Москва демонстрирует у нас традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям», — заявил Путин, открывая встречу в Кремле.

Глава государства также подчеркнул значительную роль Москвы в экономике страны, указав, что на долю столицы приходится более 20% ВВП России. Президент назвал данную статистику «существенной». Кроме того, Путин успел обсудить с Собяниным рост производственных показателей и инвестиционной активности, процесс строительства и модернизации школ, реконструкции поликлиник, а также меры поддержки городов-побратимов – Донецка и Луганска.

Собянин в свою очередь доложил Путину, что социальные программы по-прежнему остаются одним из главных приоритетов для города. Власти Москвы планируют ежегодно вводить в строй около 60 новых образовательных учреждений и реконструировать до 100 школ. Продолжается модернизация системы среднего профессионального образования: в прошлом году приём в колледжи превысил 100 тысяч человек, а наша цель — 150 тысяч. При этом 95% выпускников, как отметил Собянин, находят работу по специальности и получают достойную оплату труда.

В 2024 году в Москве завершилась масштабная программа по реконструкции поликлиник, а в течение ближайших 3–4 лет в планах обновить и стационарные учреждения. Мэр столицы добавил, что уже сегодня большинство регионов страны подключились к московскому ИИ-сервису для анализа лучевой диагностики — в соответствии с поручением президента.

Комплексное развитие экономики и здравоохранения позволило добиться значительного роста ожидаемой продолжительности жизни — сегодня она приближается к 80 годам, и эти годы — активные, полноценные и наполненные заботой.

В ходе встречи с президентом Собянин отметил, что Москва превратилась в один из ключевых производственных центров страны. Особенно активно развивается сектор высокотехнологичных производств. В прошлом году в столице начали работу новые предприятия, которые занялись замещением импорта в сфере оборудования.

Можно сказать, что импульс к развитию был дан не вопреки, а именно благодаря вызовам последних лет. В период пандемии стремительно вырос ИТ-сектор — тогда особенно остро понадобились надёжные информационные системы. Сегодня этот рост усилился: столица активно продвигается в направлении импортонезависимости в области программного обеспечения.