Москва вошла в число лидеров среди мегаполисов по удобству жизни

Москва, Сеул и Берлин заняли ведущие позиции по уровню развития городской среды в исследовании компании Б1 «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов», опубликованном РБК.

Исследование охватывает десять крупных городов и основывается на интегральном показателе, который учитывает шесть ключевых аспектов: доступность жилья (как аренды, так и покупки), развитость транспортной инфраструктуры, разнообразие объектов досуга, доступ к здравоохранению и образованию, а также состояние рынка труда.

В исследовании были проанализированы показатели таких мегаполисов, как Москва, Сеул, Шанхай, Токио, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон, Берлин и Рио-де-Жанейро.

Аналитики отметили, что Дубай и Москва демонстрируют наибольшую доступность как арендуемого, так и собственного жилья. Кроме того, Москва выделяется высоким разнообразием объектов досуга и развитой системой общественного транспорта, разделяя эти позиции с Сеулом. В области доступности высшего образования и здравоохранения Москва делит первые места с Токио, а по уровню развития коммерческой недвижимости — с Берлином.

Авторы исследования объяснили лидерство Москвы, Сеула и Берлина тем, что в этих городах внимание уделяется всем аспектам улучшения городской среды, что обеспечивает максимальные возможности для жизни и работы жителей.

Согласно расчетам аналитиков Б1, для накопления средств на квартиру в Москве в среднем требуется 12 лет. Москва также занимает одну из лидирующих позиций по доступности общественного транспорта. Лондон имеет наивысшую стоимость проезда туда-обратно в общественном транспорте — 10% от среднего дневного дохода. В то же время самый доступный проезд наблюдается в Сеуле, Шанхае, Дубае и Москве (2,4% от дохода).