Москва в шестой раз подряд стала лидером рейтинга состояния инвестклимата от АСИ

Москва шестой год подряд стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) формирует ежегодно при участии деловых объединений. Второе место заняли Республика Татарстан и Нижегородская область, третье — Республика Башкортостан, Московская и Тюменская области, сообщает ТАСС.

"У нас 70 показателей, которые мы рассчитываем в рейтинге, — это статистические показатели и опросные показатели, 68 тысяч предпринимателей по всей стране были опрошены по методологии инвестиционного рейтинга. 74 региона нашей страны улучшили свои значения по сравнению с прошлым годом, и средний интегральный индекс инвестиционного климата Российской Федерации также увеличился на 6,5%. Отмечу, что ежегодно мы фиксируем рост показателей и регионов, и средний по стране", — подчеркнула гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Рейтинг позволяет оценить усилия властей регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявить лучшие практики. Презентация результатов рейтинга проходит каждый год на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это действительно очень важный рейтинг, очень важно, что оценивают не столько чиновники, сколько сам бизнес. В Москве добиться положительной оценки москвичей и бизнеса — это непростая задача, поэтому огромное спасибо за доверие, которое нам оказывают", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.