Путин: Дальний Восток втрое опережает другие регионы России по объёму инвестиций
Владимир Путин выступает в политехническом университете Харбина. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Дальний Восток России инвестируют втрое больше, чем в другие регионы страны. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями политехнического университета в Харбине.
"Объём инвестиций в Дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации. Всё-таки это, видимо, говорит о том, что инвесторы отвечают на те предложения, которые мы делаем", — объяснил российский лидер, затронув тему развития российского Дальнего Востока и китайского Северо-Востока.
Президент России напомнил, что в Китае, и в частности в Харбине, уже давно оценили преимущества пути создания преференциальных способов развития регионов и применяют их с большим успехом. Поэтому нашим странам нужно с вниманием отнестись к этому вопросу и использовать опыт друг друга, чтобы добиться наилучших условий работы. Путин отметил, что на Дальнем Востоке такой подход себя оправдал.
Напомним, что после продуктивного дня, который Путин 16 мая провёл в Пекине, российский лидер нанёс запланированный визит в Харбин. Там он поучаствовал в открытии VIII Российско-китайского Экспо, где сделал ряд важных заявлений, например выразил готовность нашей страны снабжать Китай экологически чистой энергией. Также глава государства посмотрел на экспонаты из музейной экспозиции Харбинского политехнического университета, после чего перешёл к общению со студентами учебного заведения.