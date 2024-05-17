Путин: Дальний Восток втрое опережает другие регионы России по объёму инвестиций

В Дальний Восток России инвестируют втрое больше, чем в другие регионы страны. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями политехнического университета в Харбине.

"Объём инвестиций в Дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации. Всё-таки это, видимо, говорит о том, что инвесторы отвечают на те предложения, которые мы делаем", — объяснил российский лидер, затронув тему развития российского Дальнего Востока и китайского Северо-Востока.

Президент России напомнил, что в Китае, и в частности в Харбине, уже давно оценили преимущества пути создания преференциальных способов развития регионов и применяют их с большим успехом. Поэтому нашим странам нужно с вниманием отнестись к этому вопросу и использовать опыт друг друга, чтобы добиться наилучших условий работы. Путин отметил, что на Дальнем Востоке такой подход себя оправдал.