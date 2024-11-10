Не только Москва: В каких регионах России живут самые богатые учителя

Москва возглавила рейтинг регионов России по уровню зарплат учителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования более 85,5 тыс. вакансий на соответствующие должности, опубликованных с января по октябрь 2024 года. Средняя зарплата в столице превышает 75 тыс. руб., пишет «Газета.ru».

Второе место в рейтинге занимает Камчатский край со средней зарплатой 72 тыс. руб. Магаданская область расположилась на третьей строчке — там учителя зарабатывают в среднем 70 тыс. руб. Далее следуют ЯНАО и Сахалинская область (более 60 тыс. руб.).

А Республике Калмыкия возглавила рейтинг регионов по уровню роста зарплат, прибавив за года 107%.