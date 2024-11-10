Не только Москва: В каких регионах России живут самые богатые учителя
Москва возглавила рейтинг регионов России по уровню зарплат учителей
Москва возглавила рейтинг регионов России по уровню зарплат учителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования более 85,5 тыс. вакансий на соответствующие должности, опубликованных с января по октябрь 2024 года. Средняя зарплата в столице превышает 75 тыс. руб., пишет «Газета.ru».
Второе место в рейтинге занимает Камчатский край со средней зарплатой 72 тыс. руб. Магаданская область расположилась на третьей строчке — там учителя зарабатывают в среднем 70 тыс. руб. Далее следуют ЯНАО и Сахалинская область (более 60 тыс. руб.).
А Республике Калмыкия возглавила рейтинг регионов по уровню роста зарплат, прибавив за года 107%.
Напомним, 1 ноября по всей России был запущен чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора» — об этом сообщили в Госдуме. Программа должна отвечать на различные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью.
Life.ru