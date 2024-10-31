Учителя, блоги, СВО: Какие законы вступают в силу в ноябре
В Госдуме напомнили, какие новые законы вступят в силу в России с ноября
Новые законы появятся в России с 1 ноября 2024 года. Они коснутся Телеграм-каналов, учителей, участников спецоперации и других сфер. Об изменении законодательства рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков. Закон вступит в силу с 1 ноября. Все личные блоги с аудиторией от 10 тысяч человек должны предоставить свои данные в Роскомнадзор в течение 10 рабочих дней. Без этого они не смогут публиковать рекламу, принимать донаты и их публикации нельзя будет репостить. С 1 января соцсети обязаны блокировать аккаунты блогеров, не передавших данные.
«Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — объяснял Володин.
Установлена возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях. Инспекторы смогут оперативно выявлять и пресекать нарушения, например, замусоривание или использование открытого огня.
Запрет на продажу товаров без маркировки «Честный знак», которая подтверждает отслеживание продукции. Новый закон коснётся пива в упаковке, обуви, фотоаппаратов и вспышек, а также товаров лёгкой промышленности, кожных антисептиков, БАДов, автомобильных шин и парфюмерии.
Все переводы государственным организациям через Систему быстрых платежей (СБП) станут бесплатными. Банки не смогут списывать комиссию при подобных переводах на оплату государственных услуг и штрафов. Это коснётся, например, уплаты налогов и платежей за детский сад.
Заработает чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора». Программа будет отвечать на различные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. С ноября чат-бот станет доступен по всей России.
Справку об участии в СВО начнут выдавать через Госуслуги и в МФЦ. Это упростит процесс получения государственной поддержки. Ранее такие справки выдавали только командиры воинских частей.
Напомним, накануне Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ устанавливает ответственность за организацию нелегального потока иностранцев — теперь за это грозит до 15 лет тюрьмы. Также нарушителям придётся заплатить штраф от трёх до пяти миллионов рублей, а ещё их лишат права занимать определённые должности на срок до десяти лет.
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