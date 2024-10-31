Учителя, блоги, СВО: Какие законы вступают в силу в ноябре

Новые законы появятся в России с 1 ноября 2024 года. Они коснутся Телеграм-каналов, учителей, участников спецоперации и других сфер. Об изменении законодательства рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков. Закон вступит в силу с 1 ноября. Все личные блоги с аудиторией от 10 тысяч человек должны предоставить свои данные в Роскомнадзор в течение 10 рабочих дней. Без этого они не смогут публиковать рекламу, принимать донаты и их публикации нельзя будет репостить. С 1 января соцсети обязаны блокировать аккаунты блогеров, не передавших данные.

«Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — объяснял Володин.

Установлена возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях. Инспекторы смогут оперативно выявлять и пресекать нарушения, например, замусоривание или использование открытого огня.

Запрет на продажу товаров без маркировки «Честный знак», которая подтверждает отслеживание продукции. Новый закон коснётся пива в упаковке, обуви, фотоаппаратов и вспышек, а также товаров лёгкой промышленности, кожных антисептиков, БАДов, автомобильных шин и парфюмерии.

Все переводы государственным организациям через Систему быстрых платежей (СБП) станут бесплатными. Банки не смогут списывать комиссию при подобных переводах на оплату государственных услуг и штрафов. Это коснётся, например, уплаты налогов и платежей за детский сад.

Заработает чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора». Программа будет отвечать на различные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. С ноября чат-бот станет доступен по всей России.

Справку об участии в СВО начнут выдавать через Госуслуги и в МФЦ. Это упростит процесс получения государственной поддержки. Ранее такие справки выдавали только командиры воинских частей.