Life.ru узнал детали жуткой истории с изнасилованием подростка-шизофреника физруком
Депобр Москвы: Обвинённый в изнасиловании физрук не является педагогом 1-го МОК
Обвинённый в изнасиловании студента физрук не является педагогом Первого Московского образовательного комплекса (1-ый МОК). Учителя данного колледжа не подозреваются в недопустимом и неподобающем поведении, объяснили в комментарии Life.ru в Департаменте образования и науки столицы.
«В настоящий момент правоохранительными органами действительно проверяется информация о причастности одного из учителей московской школы к преступлению, совершённому в отношении несовершеннолетнего. Но важно отметить, что данный студент никогда не являлся учеником педагога, в отношении которого возбуждено уголовное дело», — уточнили в департаменте.
Там подчеркнули, что готовы оказать подростку и его семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением городской психолого-педагогической службы. Также Депобр заверил, что активно содействуют следствию для всестороннего расследования инцидента.
Как ранее писал Life.ru, учитель физкультуры в одном из ведущих колледжей Москвы был обвинён в систематическом изнасиловании 16-летнего парня с шизофренией. Сначала подросток стеснялся признаться, но позже пожаловался матери, что 31-летний преподаватель последние 2 месяца истязает его у себя дома. Журналисты писали, что потерпевший учится на дизайнера в колледже 1-го МОК.