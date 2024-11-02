Life.ru узнал детали жуткой истории с изнасилованием подростка-шизофреника физруком

Обвинённый в изнасиловании студента физрук не является педагогом Первого Московского образовательного комплекса (1-ый МОК). Учителя данного колледжа не подозреваются в недопустимом и неподобающем поведении, объяснили в комментарии Life.ru в Департаменте образования и науки столицы.

«В настоящий момент правоохранительными органами действительно проверяется информация о причастности одного из учителей московской школы к преступлению, совершённому в отношении несовершеннолетнего. Но важно отметить, что данный студент никогда не являлся учеником педагога, в отношении которого возбуждено уголовное дело», — уточнили в департаменте.

Там подчеркнули, что готовы оказать подростку и его семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением городской психолого-педагогической службы. Также Депобр заверил, что активно содействуют следствию для всестороннего расследования инцидента.