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16 апреля, 14:45

Путин посетил Московский государственный технический университет им. Баумана

Владимир Путин. (Старое фото) Обложка © Life.ru

Владимир Путин. (Старое фото) Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Предполагается, что в рамках своего визита глава государства проведёт встречу, посвящённую вопросам космической ядерной энергетики.

Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов
Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов

Ранее Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию рассказал, как обстоят дела со специалистами в России. По словам главы государства, число исследователей, которые уехали работать за границей, приблизительно равно доле возвращающихся назад. Он также отметил, что для привлечения российской молодёжи в науку и образование важно обеспечить конкурентоспособные зарплаты, однако финансовый аспект не является единственным фактором, влияющим на выбор профессии.

Александра Мышляева
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