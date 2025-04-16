Путин посетил Московский государственный технический университет им. Баумана

Ранее Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию рассказал, как обстоят дела со специалистами в России. По словам главы государства, число исследователей, которые уехали работать за границей, приблизительно равно доле возвращающихся назад. Он также отметил, что для привлечения российской молодёжи в науку и образование важно обеспечить конкурентоспособные зарплаты, однако финансовый аспект не является единственным фактором, влияющим на выбор профессии.