В ЕС согласовали усиление санкций против России после разговора Путина и Трампа

Страны Европейского союза согласовали ужесточение санкций против России после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, его слова передаёт немецкий телеканал ZDF.

По информации Корнелиуса, Трамп проинформировал канцлера ФРГ, президентов Франции, Финляндии, а также главу итальянского правительства и председателя Европейской комиссии о деталях беседы с российским лидером.

А ранее президент США заявил, что не спешит с антироссийскими санкциями, поскольку рассчитывает на прогресс по украинскому конфликту. По его словам, дополнительные ограничения могут только осложнить ситуацию. Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели переговоры, которые продлились более двух часов.