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20 мая, 00:38

В ЕС согласовали усиление санкций против России после разговора Путина и Трампа

ZDF: Евросоюз координирует шаги для усиления санкций в отношении России

Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergo Jaxua

Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergo Jaxua

Страны Европейского союза согласовали ужесточение санкций против России после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, его слова передаёт немецкий телеканал ZDF.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — отметил пресс-секретарь.

По информации Корнелиуса, Трамп проинформировал канцлера ФРГ, президентов Франции, Финляндии, а также главу итальянского правительства и председателя Европейской комиссии о деталях беседы с российским лидером.

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А ранее президент США заявил, что не спешит с антироссийскими санкциями, поскольку рассчитывает на прогресс по украинскому конфликту. По его словам, дополнительные ограничения могут только осложнить ситуацию. Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели переговоры, которые продлились более двух часов.

Тимур Хингеев
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