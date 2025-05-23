Трамп пригрозил 50% пошлинами Евросоюзу

Президент США Дональд Трамп призвал ввести 50% таможенные пошлины на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. В своём заявлении в социальной сети Truth Social он раскритиковал торговую политику ЕС, указав на высокие барьеры, корпоративные штрафы и годовой дефицит США в $250 млрд.