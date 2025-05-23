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23 мая, 13:20

Трамп пригрозил 50% пошлинами Евросоюзу

Трамп призвал ввести 50% пошлины на товары из ЕС с 1 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп призвал ввести 50% таможенные пошлины на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. В своём заявлении в социальной сети Truth Social он раскритиковал торговую политику ЕС, указав на высокие барьеры, корпоративные штрафы и годовой дефицит США в $250 млрд.

Глава Штатов подчеркнул, что переговоры с европейскими партнёрами не приносят результатов, поэтому необходимы жёсткие меры. Исключение составят только товары, произведённые в США.

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Напомним, ранее Вашингтон ввёл тарифы на импорт из Евросоюза и КНР в размере 20% и 145% соответственно. Позже глава Белого дома признал, что Штатам придётся снизить пошлины на китайские товары, чтобы не блокировать развитие мировых торговых отношений. Также американский президент объявил 90-дневную отсрочку тарифов с 9 апреля. 16 мая он вернулся к этому вопросу и анонсировал новую волну пошлин.

Юрий Лысенко
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