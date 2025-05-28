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Регион
28 мая, 00:24

Над Смоленской областью остановили 11 украинских беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы подавили 11 украинских беспилотников над Смоленской областью. Как сообщил губернатор Василий Анохин, атака вражеских БПЛА обошлась без жертв среди мирного населения.

«Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы», написал Анохин в Telegram-канале.

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В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ввели ограничения

Власти просят жителей не приближаться к обломкам сбитых беспилотников.

Одновременно с этим на подлёте к Москве уже остановили 26 беспилотников ВСУ за ночь 28 мая. В столице остаются закрытыми три аэропорта.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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