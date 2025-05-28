Над Смоленской областью остановили 11 украинских беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы подавили 11 украинских беспилотников над Смоленской областью. Как сообщил губернатор Василий Анохин, атака вражеских БПЛА обошлась без жертв среди мирного населения.

«Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы», — написал Анохин в Telegram-канале.