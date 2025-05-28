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27 мая, 23:09

В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ввели ограничения

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Olivia Anne Snyder

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Olivia Anne Snyder

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Ограничения касаются следующих аэропортов: Владимир (Семязино), Иваново (Южный), Кострома (Сокеркино) и Ярославль (Туношна).

Дополнительная информация о сроках действия ограничений и возможных последствиях для пассажиров пока не уточняется.

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До этого ночью 28 мая временные ограничения уже ввели в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском на фоне массированной атаки дронов ВСУ на столицу. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили более 10 украинских беспилотников на подлёте к городу.

Юния Ларсон
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