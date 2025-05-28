В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ввели ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, данные меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Ограничения касаются следующих аэропортов: Владимир (Семязино), Иваново (Южный), Кострома (Сокеркино) и Ярославль (Туношна).