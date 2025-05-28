Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде

В подмосковном Зеленограде раздались несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщили о чёрном дыме, который поднимается над южной промзоной города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, серьёзных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.





«ВСУ пытаются атаковать столицу дронами типа «Лютый», – пишет телеграм-канал SHOT.

Пролёт БПЛА самолётного типа над Зеленоградом. Видео © SHOT

Ночью 28 мая система противовоздушной обороны Москвы сбила на подлёте к городу три десятка украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьёзных повреждений и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков дронов работают экстренные службы, которые обеспечивают безопасность граждан и ликвидируют последствия происшествия.