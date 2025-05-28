Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 01:34

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде

БПЛА, атаковавший Зеленоград. Обложка © Telegram / SHOT

БПЛА, атаковавший Зеленоград. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Зеленограде раздались несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщили о чёрном дыме, который поднимается над южной промзоной города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, серьёзных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.

  • Дым над промзоной Зеленограда. Фото © Telegram / SHOT
    Дым над промзоной Зеленограда. Фото © Telegram / SHOT
  • Дым над промзоной Зеленограда. Фото © Telegram / SHOT
    Дым над промзоной Зеленограда. Фото © Telegram / SHOT

Дым над промзоной Зеленограда. Фото © Telegram / SHOT

1 / 2

«ВСУ пытаются атаковать столицу дронами типа «Лютый», – пишет телеграм-канал SHOT.

Пролёт БПЛА самолётного типа над Зеленоградом. Видео © SHOT

Ночью 28 мая система противовоздушной обороны Москвы сбила на подлёте к городу три десятка украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьёзных повреждений и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков дронов работают экстренные службы, которые обеспечивают безопасность граждан и ликвидируют последствия происшествия.

Все четыре московских аэропорта закрыли на фоне атак беспилотников
Все четыре московских аэропорта закрыли на фоне атак беспилотников

Ранее Life.ru писал, что обломки украинских БПЛА упали в Троицке. Местные жители были вынуждены прятаться под деревьями во время налёта беспилотников ВСУ.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar