Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
БПЛА, атаковавший Зеленоград. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Зеленограде раздались несколько мощных взрывов. Очевидцы сообщили о чёрном дыме, который поднимается над южной промзоной города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, серьёзных повреждений и пострадавших, предварительно, нет.
«ВСУ пытаются атаковать столицу дронами типа «Лютый», – пишет телеграм-канал SHOT.
Пролёт БПЛА самолётного типа над Зеленоградом. Видео © SHOT
Ночью 28 мая система противовоздушной обороны Москвы сбила на подлёте к городу три десятка украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьёзных повреждений и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков дронов работают экстренные службы, которые обеспечивают безопасность граждан и ликвидируют последствия происшествия.
Ранее Life.ru писал, что обломки украинских БПЛА упали в Троицке. Местные жители были вынуждены прятаться под деревьями во время налёта беспилотников ВСУ.