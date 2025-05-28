Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 00:32

Все четыре московских аэропорта закрыли на фоне атак беспилотников

В Шереметьево временно приостановили приём и выпуск гражданских судов

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель ведомства Артём Кореняко, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Шереметьво»,написал он в телеграм-канале.

Три аэропорта Москвы временно закрыли для безопасности
Три аэропорта Москвы временно закрыли для безопасности

Ранее ограничения ввели в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля. Дополнительной информации о сроках действия мер пока нет.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar