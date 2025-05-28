Все четыре московских аэропорта закрыли на фоне атак беспилотников

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель ведомства Артём Кореняко, эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Шереметьво», — написал он в телеграм-канале.