На подлёте к Москве сбили уже 24 украинских дрона

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё шесть беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на местах падения обломков БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.

Общее количество дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 24 единиц.