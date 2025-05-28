На подлёте к Москве сбили уже 24 украинских дрона
Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё шесть беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на местах падения обломков БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.
Общее количество дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 24 единиц.
Киев за последнее время кратно увеличил число атак БПЛА по территории России. С 20 по 27 мая средствами ПВО было перехвачено 2 331 украинских беспилотных летательных аппарата.