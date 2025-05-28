В небе над городом Дубна Московской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщает SHOT, было зафиксировано более десяти взрывов при перехвате украинских беспилотников типа «Лютый».

Над Дубной сбили несколько украинских дронов. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы сообщают, что в небе виден дым от сбитых БПЛА и слышны звуки работы ПВО. По предварительным данным, беспилотники двигались в направлении Дубны со стороны Конаково Тверской области. На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.