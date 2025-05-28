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28 мая, 02:11

В Зеленограде в результате атаки БПЛА повреждено здание технопарка «Элма»

В результате атаки украинских беспилотников в Зеленограде пострадало здание технопарка «Элма». Об этом сообщает SHOT.

В Зеленограде в результате атаке БПЛА повреждено здание технопарка «Элма». Видео © Telegram / Инфопортал Зеленограда

Полностью сгорел один из припаркованных рядом автомобилей. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

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Ранее в подмосковном Зеленограде были слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали о чёрном дыме, поднимающемся над южной промзоной города. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших в результате атаки нет.

Обложка © Telegram / Инфопортал Зеленограда

Артём Гапоненко
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