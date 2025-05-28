В Зеленограде в результате атаки БПЛА повреждено здание технопарка «Элма»
В результате атаки украинских беспилотников в Зеленограде пострадало здание технопарка «Элма». Об этом сообщает SHOT.
В Зеленограде в результате атаке БПЛА повреждено здание технопарка «Элма». Видео © Telegram / Инфопортал Зеленограда
Полностью сгорел один из припаркованных рядом автомобилей. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
Ранее в подмосковном Зеленограде были слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали о чёрном дыме, поднимающемся над южной промзоной города. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших в результате атаки нет.
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