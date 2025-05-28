В Зеленограде в результате атаки БПЛА повреждено здание технопарка «Элма»

В результате атаки украинских беспилотников в Зеленограде пострадало здание технопарка «Элма». Об этом сообщает SHOT.

В Зеленограде в результате атаке БПЛА повреждено здание технопарка «Элма». Видео © Telegram / Инфопортал Зеленограда

Полностью сгорел один из припаркованных рядом автомобилей. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.