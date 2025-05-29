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Регион
28 мая, 23:01

План «Ковёр» ввели в столичном аэропорту Внуково

Аэропорт. Обложка © freepik / rawpixel.com

Аэропорт. Обложка © freepik / rawpixel.com

Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет»,написал он в своём телеграм-канале.

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Артём Гапоненко
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