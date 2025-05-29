План «Ковёр» ввели в столичном аэропорту Внуково
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Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее жители Одинцово сообщали о громком взрыве в небе над городом. Предварительно, сработала система ПВО. По предварительным данных, разрушений и пострадавших нет.