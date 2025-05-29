План «Ковёр» ввели в столичном аэропорту Внуково

Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — написал он в своём телеграм-канале.