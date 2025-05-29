Жители Одинцово сообщили о громком взрыве от работы ПВО
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Жители Одинцово сообщают о громком взрыве в небе над городом. Предварительно, сработала система ПВО, пишет телеграм-канал SHOT.
Звук взрыва местные слышали примерно в 1:30 ночи. Предварительно, последствий и пострадавших нет.
Напомним, прошлой ночью Московский район подвергся очередной массовой атаке беспилотников. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в 12 муниципалитетах сбили 42 БПЛА. Также об уничтожении дронов писал мэр Москвы Сергей Собянин.