Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 04:58

Силы ПВО сбили за ночь 42 беспилотника в 12 муниципалитетах Подмосковья

Повреждённый дом в Чехове. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Повреждённый дом в Чехове. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Силы противовоздушной обороны к утру 28 мая сбили в Московской области 42 украинских беспилотника в 12 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Самое главное — никто из жителей не пострадал», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, в каждом из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов окажут необходимую помощь и поддержку.

В Зеленограде в результате атаки БПЛА повреждено здание технопарка «Элма»
В Зеленограде в результате атаки БПЛА повреждено здание технопарка «Элма»

Для безопасной работы сил ПВО в столичном регионе вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов во всех четырёх основных аэропортах. К утру 28 мая работа воздушных гаваней была возобновлена.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar