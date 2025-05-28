Силы ПВО сбили за ночь 42 беспилотника в 12 муниципалитетах Подмосковья
Повреждённый дом в Чехове. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
Силы противовоздушной обороны к утру 28 мая сбили в Московской области 42 украинских беспилотника в 12 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Самое главное — никто из жителей не пострадал», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, в каждом из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов окажут необходимую помощь и поддержку.
Для безопасной работы сил ПВО в столичном регионе вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов во всех четырёх основных аэропортах. К утру 28 мая работа воздушных гаваней была возобновлена.