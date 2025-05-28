В четырёх аэропортах Москвы сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Cameron Cox
Утром 28 мая в 07:15 в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения были введены ночью в среду для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В частности, в Шереметьево они начали действовать в 03:15, во Внуково и Жуковском – в 01:10, а в Домодедово – в 23:50.
Снятие ограничений позволит возобновить полноценное функционирование аэропортов.
Минувшей ночью столичный регион вновь подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к городу российская система ПВО уничтожила более 30 вражеских дронов. Как писал Life.ru, ВСУ атаковали столицу беспилотниками самолётного типа «Лютый». В результате воздушного налёта взрывы прогремели в подмосковных Зеленограде и Дубне. Кроме того, обломки дронов упали на крышу жилого дома в калужском Обнинске и повредили несколько многоэтажек в Брянске.