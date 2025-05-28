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Регион
28 мая, 04:55

В четырёх аэропортах Москвы сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Cameron Cox

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Cameron Cox

Утром 28 мая в 07:15 в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения были введены ночью в среду для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В частности, в Шереметьево они начали действовать в 03:15, во Внуково и Жуковском – в 01:10, а в Домодедово – в 23:50.

Снятие ограничений позволит возобновить полноценное функционирование аэропортов.

Все четыре московских аэропорта закрыли на фоне атак беспилотников
Все четыре московских аэропорта закрыли на фоне атак беспилотников

Минувшей ночью столичный регион вновь подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к городу российская система ПВО уничтожила более 30 вражеских дронов. Как писал Life.ru, ВСУ атаковали столицу беспилотниками самолётного типа «Лютый». В результате воздушного налёта взрывы прогремели в подмосковных Зеленограде и Дубне. Кроме того, обломки дронов упали на крышу жилого дома в калужском Обнинске и повредили несколько многоэтажек в Брянске.

Юния Ларсон
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