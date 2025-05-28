Жители Ельца услышали взрывы от работы ПВО во время атаки БПЛА

Вечером 29 мая в Елецком районе Липецкой области раздались взрывы, вызванные попытками ВСУ атаковать регион с помощью беспилотников. Местные жители сообщили о работе системы ПВО и тревожных сирен.

«Очевидцы рассказали, что первый взрыв прогремел на окраине Ельца около 22:20 часов», – пишет телеграм-канал SHOT.

В домах затряслись стёкла, а во дворах включились сигнализации автомобилей. После этого последовали ещё несколько взрывов с интервалами в несколько минут. В связи с воздушной атакой ВСУ в регионе был введён красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Кроме того, о пролёте вражеских дронов заявили жители Тульской и Рязанской областей. Предположительно, беспилотники направляются в сторону Москвы.