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29 мая, 00:12

Плотная штора спасла жильцов от обломков БПЛА на юго-западе Москвы

Плотная штора спасла жителей одной из квартир, пострадавших от обломков украинского беспилотника в доме на юго-западе Москвы. Люди отделались лёгкими царапинами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Повреждения дома в ЖК «Миракс Парк». Фото © Telegram / SHOT

Повреждения дома в ЖК «Миракс Парк». Фото © Telegram / SHOT

По рассказу жителей одного из верхних этажей ЖК «Миракс Парк», в момент удара БПЛА они крепко спали. Кровать располагалась прямо рядом с окном. От осколков, полетевших внутрь квартиры после удара беспилотника, их спасла лишь плотная штора. В результате люди получили сильный испуг и несколько царапин. На месте падения обломков дрона до сих пор работают экстренные службы.

ПВО сбила три летевших на Москву украинских беспилотника
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Как сообщал Life.ru, обломки сбитого беспилотника повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк». К счастью, обошлось без пострадавших и серьёзных повреждений.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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