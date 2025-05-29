Плотная штора спасла жильцов от обломков БПЛА на юго-западе Москвы

Плотная штора спасла жителей одной из квартир, пострадавших от обломков украинского беспилотника в доме на юго-западе Москвы. Люди отделались лёгкими царапинами, сообщает Telegram-канал SHOT .

По рассказу жителей одного из верхних этажей ЖК «Миракс Парк», в момент удара БПЛА они крепко спали. Кровать располагалась прямо рядом с окном. От осколков, полетевших внутрь квартиры после удара беспилотника, их спасла лишь плотная штора. В результате люди получили сильный испуг и несколько царапин. На месте падения обломков дрона до сих пор работают экстренные службы.