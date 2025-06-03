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3 июня, 08:29

Украинский БПЛА сбили прямо над Крымским мостом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexander Denisenko

Утром 3 июня над Крымским мостом был сбит беспилотник Вооружённых сил Украины. Обломки упали на проезжую часть, но, к счастью, никто не пострадал, информирует Mash.

Инцидент произошёл около 6:00. По воздушной цели сработала система ПВО, когда по мосту ещё двигались автомобили со стороны Тамани. Повреждений конструкциям перехода нет. Движение на мосту временно приостановили — его закрыли на три часа для проверки дорожного полотна и уборки обломков.

Предыдущий подобный случай произошёл в прошлом году, когда ПВО сбивала ракеты ATACMS в том же районе.

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Ранее Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью над Крымом сбили три БПЛА, два – над Курской областью и ещё два – над Белгородской областью. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.

Марина Фещенко
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