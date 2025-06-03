Украинский БПЛА сбили прямо над Крымским мостом

Утром 3 июня над Крымским мостом был сбит беспилотник Вооружённых сил Украины. Обломки упали на проезжую часть, но, к счастью, никто не пострадал, информирует Mash.

Инцидент произошёл около 6:00. По воздушной цели сработала система ПВО, когда по мосту ещё двигались автомобили со стороны Тамани. Повреждений конструкциям перехода нет. Движение на мосту временно приостановили — его закрыли на три часа для проверки дорожного полотна и уборки обломков.

Предыдущий подобный случай произошёл в прошлом году, когда ПВО сбивала ракеты ATACMS в том же районе.