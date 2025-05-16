«Стоял и будет стоять»: Раскрыто состояние Крымского моста после атаки ВСУ
Военблогер Романов показал состояние Крымского моста после атаки ВСУ на Крым
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
Военный блогер Владимир Романов продемонстрировал состояние Крымского моста после атаки со стороны Вооружённых сил Украины по полуострову. Краткое видео он разместил у себя в социальных сетях. В ролике журналист показал поездку по мосту, который считается одним из важнейших объектов в регионе. Он проехал под аркой моста, никаких разрушений обнаружено не было.
«Стоял, стоит и стоять будет», — сказал блогер.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 15 мая над морем, на значительном расстоянии от побережья, были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Он также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от съемки и распространения информации о действиях систем противовоздушной обороны.