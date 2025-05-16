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Регион
16 мая, 10:44

«Стоял и будет стоять»: Раскрыто состояние Крымского моста после атаки ВСУ

Военблогер Романов показал состояние Крымского моста после атаки ВСУ на Крым

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Военный блогер Владимир Романов продемонстрировал состояние Крымского моста после атаки со стороны Вооружённых сил Украины по полуострову. Краткое видео он разместил у себя в социальных сетях. В ролике журналист показал поездку по мосту, который считается одним из важнейших объектов в регионе. Он проехал под аркой моста, никаких разрушений обнаружено не было.

«Стоял, стоит и стоять будет», — сказал блогер.

ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста
ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 15 мая над морем, на значительном расстоянии от побережья, были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Он также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от съемки и распространения информации о действиях систем противовоздушной обороны.

Александра Мышляева
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