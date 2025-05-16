«Стоял и будет стоять»: Раскрыто состояние Крымского моста после атаки ВСУ

Военный блогер Владимир Романов продемонстрировал состояние Крымского моста после атаки со стороны Вооружённых сил Украины по полуострову. Краткое видео он разместил у себя в социальных сетях. В ролике журналист показал поездку по мосту, который считается одним из важнейших объектов в регионе. Он проехал под аркой моста, никаких разрушений обнаружено не было.