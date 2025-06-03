Силы ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за ночь

Согласно информации ведомства, в период с 20:00 2 июня до 7:00 по московскому времени были сбиты три БПЛА над территорией Республики Крым, два – над Курской областью и ещё два – над Белгородской областью. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.