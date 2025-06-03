Силы ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за ночь
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, в период с 20:00 2 июня до 7:00 по московскому времени были сбиты три БПЛА над территорией Республики Крым, два – над Курской областью и ещё два – над Белгородской областью. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.
Напомним, ночью ВСУ атаковали Запорожскую и Херсонскую области. Губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что в результате украинских обстрелов вся российская часть региона оказалась обесточена. В то же время без света остались более 100 тысяч жителей Херсонщины.