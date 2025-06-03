Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА

После атаки беспилотников часть Херсонской области осталась без электричества. Обломки сбитых дронов упали на новые подстанции в Геническом районе, а также в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Без света остались 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это затронуло более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта», — отметил губернатор.

Ликвидация пожара в Геническом районе. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

Усилиями сотрудников МЧС, энергетиков и военной полиции пожар Геническом районе ликвидировали. Там энергетики уже начали восстанавливать схемы подачи электроэнергии.

В администрации подчеркнули, что все важные объекты подключили к резервным источникам питания. На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Специалисты активно разрабатывают план по восстановлению электроснабжения.