Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА
Пожар на станции. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
После атаки беспилотников часть Херсонской области осталась без электричества. Обломки сбитых дронов упали на новые подстанции в Геническом районе, а также в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Без света остались 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это затронуло более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта», — отметил губернатор.
Ликвидация пожара в Геническом районе. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
Усилиями сотрудников МЧС, энергетиков и военной полиции пожар Геническом районе ликвидировали. Там энергетики уже начали восстанавливать схемы подачи электроэнергии.
В администрации подчеркнули, что все важные объекты подключили к резервным источникам питания. На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Специалисты активно разрабатывают план по восстановлению электроснабжения.
Как сообщал Life.ru, ВСУ устроили массированную атаку ударными беспилотниками на Херсонскую область в ночь со 2 на 3 июня. В результате без электричества оказались ряд населённых пунктов.