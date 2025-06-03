Балицкий: Запорожская область обесточена в результате обстрелов ВСУ
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В Запорожской области в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины было повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части региона. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в настоящее время на всей территории области отсутствует электроэнергия.
Министерству энергетики Запорожской области поставлена задача в кратчайшие сроки разработать резервные источники электроэнергии, чтобы минимизировать последствия отключения.
Все объекты здравоохранения уже переведены на резервные источники электроснабжения, что позволит обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений в условиях кризиса.
Сам губернатор сообщил, что уже находится на месте событий и проводит оперативные совещания для координации действий по восстановлению энергоснабжения. Ситуация остаётся под контролем, однако власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ. Украинские войска нанесли удары по территории, прилегающей к атомной станции.