ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ
ВСУ в день ротации сотрудников МАГАТЭ обстреляли территорию, прилегающую к ЗАЭС
ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Во время ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, украинская армия устроила артиллерийский обстрел территории, непосредственно прилегающей к станции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке ЗАЭС. Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведёт себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности», — говорится в сообщении.
Сейчас станция функционирует в штатном режиме. Все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодного останова». Безопасность ЗАЭС не нарушена, радиационный фон в пределах нормы, не превышает естественный уровень.
Напомним, сегодня, 25 мая, состоялась ротация сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ранее процедуру невозможно было провести из-за постоянных атак дронов.