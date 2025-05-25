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25 мая, 11:54

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ

ВСУ в день ротации сотрудников МАГАТЭ обстреляли территорию, прилегающую к ЗАЭС

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Во время ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, украинская армия устроила артиллерийский обстрел территории, непосредственно прилегающей к станции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке ЗАЭС. Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведёт себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности», — говорится в сообщении.

Сейчас станция функционирует в штатном режиме. Все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодного останова». Безопасность ЗАЭС не нарушена, радиационный фон в пределах нормы, не превышает естественный уровень.

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Напомним, сегодня, 25 мая, состоялась ротация сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ранее процедуру невозможно было провести из-за постоянных атак дронов.

Мария Любицкая
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