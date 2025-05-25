ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ

Во время ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, украинская армия устроила артиллерийский обстрел территории, непосредственно прилегающей к станции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке ЗАЭС. Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведёт себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности», — говорится в сообщении.