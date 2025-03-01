Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

Чтобы найти решение для безопасной смены команды агентства в течение февраля шли напряжённые консультации. В итоге ротация состоялась, в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ было три инспектора. Маршрут впервые проходил по территории РФ.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС невозможна из-за атак дронов. На пресс-конференции в Токио он не стал говорить, кто из сторон конфликта пытается бить по станции, и переадресовал этот вопрос военнослужащим. Гросси также заверил, что пытается добиться прекращения атак беспилотников и для этого совершал визит в Москву, а также озвучивал проблему на встрече с Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.