Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной станции (ЗАЭС), которая постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ, состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«Благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации», — уточнили там.
Чтобы найти решение для безопасной смены команды агентства в течение февраля шли напряжённые консультации. В итоге ротация состоялась, в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ было три инспектора. Маршрут впервые проходил по территории РФ.
Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС невозможна из-за атак дронов. На пресс-конференции в Токио он не стал говорить, кто из сторон конфликта пытается бить по станции, и переадресовал этот вопрос военнослужащим. Гросси также заверил, что пытается добиться прекращения атак беспилотников и для этого совершал визит в Москву, а также озвучивал проблему на встрече с Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
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